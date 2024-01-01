Çin yuanından Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile CNY → SCR çevirin

1.000 cny
1.854,81 scr

1,000 CNY = 1,855 SCR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Seyşeller Rupisi
1 CNY1,85481 SCR
5 CNY9,27405 SCR
10 CNY18,54810 SCR
20 CNY37,09620 SCR
50 CNY92,74050 SCR
100 CNY185,48100 SCR
250 CNY463,70250 SCR
500 CNY927,40500 SCR
1000 CNY1.854,81000 SCR
2000 CNY3.709,62000 SCR
5000 CNY9.274,05000 SCR
10000 CNY18.548,10000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Çin Yuanı RMB
1 SCR0,53914 CNY
5 SCR2,69570 CNY
10 SCR5,39139 CNY
20 SCR10,78278 CNY
50 SCR26,95695 CNY
100 SCR53,91390 CNY
250 SCR134,78475 CNY
500 SCR269,56950 CNY
1000 SCR539,13900 CNY
2000 SCR1.078,27800 CNY
5000 SCR2.695,69500 CNY
10000 SCR5.391,39000 CNY