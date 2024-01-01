100 Seyşeller rupisinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile SCR → CNY çevirin

100 scr
51,98 cny

1,000₨ SCR = 0,5198¥ CNY

13:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → CNY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,54030,5403
Düşük0,48490,4849
Ortalama0,51950,5238
Değişim-0.71%-2.01%
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1 SCR → CNY istatistikleri

SCR → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5403, en düşük 0,4849 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5195 oldu. SCR → CNY kurundaki değişiklik -0.71 değerindeydi.

SCR → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5403, en düşük 0,4849 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5238 oldu. SCR → CNY kurundaki değişiklik -2.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08991,1741,5091,6670,94220,729
1 GBP1,17511,28107,1671,7731,961,10824,366
1 USD0,9190,782183,7531,3861,5320,86619,042
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Çin Yuanı RMB
1 SCR0,51984 CNY
5 SCR2,59922 CNY
10 SCR5,19843 CNY
20 SCR10,39686 CNY
50 SCR25,99215 CNY
100 SCR51,98430 CNY
250 SCR129,96075 CNY
500 SCR259,92150 CNY
1000 SCR519,84300 CNY
2000 SCR1.039,68600 CNY
5000 SCR2.599,21500 CNY
10000 SCR5.198,43000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Seyşeller Rupisi
1 CNY1,92366 SCR
5 CNY9,61830 SCR
10 CNY19,23660 SCR
20 CNY38,47320 SCR
50 CNY96,18300 SCR
100 CNY192,36600 SCR
250 CNY480,91500 SCR
500 CNY961,83000 SCR
1000 CNY1.923,66000 SCR
2000 CNY3.847,32000 SCR
5000 CNY9.618,30000 SCR
10000 CNY19.236,60000 SCR