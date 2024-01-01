Romanya leyinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile RON → SCR çevirin

1.000 ron
2.918,37 scr

1.00000 RON = 2.91837 SCR

18:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0764589.35581.451431.651880.9473518.3521
1 GBP1.1696811.2591104.5181.697711.932171.108121.466
1 USD0.9290.794218183.00971.348351.534570.8800517.0487
1 INR0.01119120.009567770.012046810.01624330.01848660.01060180.205382

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Romanya leyinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Seyşeller Rupisi
1 RON2.91837 SCR
5 RON14.59185 SCR
10 RON29.18370 SCR
20 RON58.36740 SCR
50 RON145.91850 SCR
100 RON291.83700 SCR
250 RON729.59250 SCR
500 RON1459.18500 SCR
1000 RON2918.37000 SCR
2000 RON5836.74000 SCR
5000 RON14591.85000 SCR
10000 RON29183.70000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Rumen Leyi
1 SCR0.34266 RON
5 SCR1.71328 RON
10 SCR3.42657 RON
20 SCR6.85314 RON
50 SCR17.13285 RON
100 SCR34.26570 RON
250 SCR85.66425 RON
500 SCR171.32850 RON
1000 SCR342.65700 RON
2000 SCR685.31400 RON
5000 SCR1713.28500 RON
10000 SCR3426.57000 RON