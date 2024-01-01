100 Romanya leyinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile RON → SCR çevirin

1,000L RON = 2,973₨ SCR

00:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → SCR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SCR
1 RON → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,18393,2996
Düşük2,86832,8683
Ortalama2,97993,0389
Değişim-3.03%-2.02%
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1 RON → SCR istatistikleri

RON → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,1839, en düşük 2,8683 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,9799 oldu. RON → SCR kurundaki değişiklik -3.03 değerindeydi.

RON → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,2996, en düşük 2,8683 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,0389 oldu. RON → SCR kurundaki değişiklik -2.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,398
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,39
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,179
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,88

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Seyşeller Rupisi
1 RON2,97324 SCR
5 RON14,86620 SCR
10 RON29,73240 SCR
20 RON59,46480 SCR
50 RON148,66200 SCR
100 RON297,32400 SCR
250 RON743,31000 SCR
500 RON1.486,62000 SCR
1000 RON2.973,24000 SCR
2000 RON5.946,48000 SCR
5000 RON14.866,20000 SCR
10000 RON29.732,40000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Rumen Leyi
1 SCR0,33633 RON
5 SCR1,68167 RON
10 SCR3,36334 RON
20 SCR6,72668 RON
50 SCR16,81670 RON
100 SCR33,63340 RON
250 SCR84,08350 RON
500 SCR168,16700 RON
1000 SCR336,33400 RON
2000 SCR672,66800 RON
5000 SCR1.681,67000 RON
10000 SCR3.363,34000 RON