Romanya leyinden Seyşeller rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Romanya leyinden Seyşeller rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Romanya leyinden (RON) Seyşeller rupisine (SCR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RON - SCR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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RON → SCR çevrim grafiği
1 RON = 2,97324 SCR
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Rumen leyi → Seyşel rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Rumen leyi Seyşeller rupisine döviz kuru şu anda 3,022, dünden bu yana %1.721 değerinde değişti. Rumen leyi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %2.258 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Rumen leyi Seyşeller rupisine döviz kuru en yüksek değeri 3,112 (15-11-2024) ile en düşük değeri 2,843 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %6.155 artış ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
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Romanya leyinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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