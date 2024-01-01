2.000 Seyşeller rupisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile SCR → RON çevirin

2.000 scr
608,88 ron

1,000₨ SCR = 0,3044L RON

14:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,34370,3461
Düşük0,30440,3044
Ortalama0,32680,3322
Değişim-8.36%-10.08%
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1 SCR → RON istatistikleri

SCR → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3437, en düşük 0,3044 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3268 oldu. SCR → RON kurundaki değişiklik -8.36 değerindeydi.

SCR → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3461, en düşük 0,3044 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3322 oldu. SCR → RON kurundaki değişiklik -10.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,3431,5091,670,9420,767
1 GBP1,17611,283107,4511,7761,9651,10524,429
1 USD0,9170,78183,7661,3841,5320,86219,044
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Rumen Leyi
1 SCR0,30444 RON
5 SCR1,52220 RON
10 SCR3,04439 RON
20 SCR6,08878 RON
50 SCR15,22195 RON
100 SCR30,44390 RON
250 SCR76,10975 RON
500 SCR152,21950 RON
1000 SCR304,43900 RON
2000 SCR608,87800 RON
5000 SCR1.522,19500 RON
10000 SCR3.044,39000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Seyşeller Rupisi
1 RON3,28474 SCR
5 RON16,42370 SCR
10 RON32,84740 SCR
20 RON65,69480 SCR
50 RON164,23700 SCR
100 RON328,47400 SCR
250 RON821,18500 SCR
500 RON1.642,37000 SCR
1000 RON3.284,74000 SCR
2000 RON6.569,48000 SCR
5000 RON16.423,70000 SCR
10000 RON32.847,40000 SCR