5 Seyşeller rupisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile SCR → RON çevirin

5 scr
1,52 ron

1,000₨ SCR = 0,3044L RON

14:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,34370,3461
Düşük0,30420,3042
Ortalama0,32680,3322
Değişim-8.40%-10.12%
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1 SCR → RON istatistikleri

SCR → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3437, en düşük 0,3042 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3268 oldu. SCR → RON kurundaki değişiklik -8.40 değerindeydi.

SCR → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3461, en düşük 0,3042 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3322 oldu. SCR → RON kurundaki değişiklik -10.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09191,3891,511,6710,93920,779
1 GBP1,17611,283107,4821,7761,9651,10424,438
1 USD0,9170,779183,7781,3841,5320,86119,049
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Rumen Leyi
1 SCR0,30438 RON
5 SCR1,52190 RON
10 SCR3,04380 RON
20 SCR6,08760 RON
50 SCR15,21900 RON
100 SCR30,43800 RON
250 SCR76,09500 RON
500 SCR152,19000 RON
1000 SCR304,38000 RON
2000 SCR608,76000 RON
5000 SCR1.521,90000 RON
10000 SCR3.043,80000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Seyşeller Rupisi
1 RON3,28536 SCR
5 RON16,42680 SCR
10 RON32,85360 SCR
20 RON65,70720 SCR
50 RON164,26800 SCR
100 RON328,53600 SCR
250 RON821,34000 SCR
500 RON1.642,68000 SCR
1000 RON3.285,36000 SCR
2000 RON6.570,72000 SCR
5000 RON16.426,80000 SCR
10000 RON32.853,60000 SCR