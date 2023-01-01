5 сейшельских рупий в румынские леи

Сконвертируйте SCR в RON по реальному обменному курсу

5 scr
1.70 ron

1.00000 SCR = 0.34016 RON

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса SCR к RON

1 мин. назад 1 SCR → 0 RON
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сейшельских рупий в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SCR из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SCR в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сейшельских рупий

SCR в USD

SCR в EUR

SCR в GBP

SCR в INR

SCR в JPY

SCR в RUB

SCR в AUD

SCR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сейшельская рупия / Румынский лей
1 SCR0.34016 RON
5 SCR1.70082 RON
10 SCR3.40164 RON
20 SCR6.80328 RON
50 SCR17.00820 RON
100 SCR34.01640 RON
250 SCR85.04100 RON
500 SCR170.08200 RON
1000 SCR340.16400 RON
2000 SCR680.32800 RON
5000 SCR1700.82000 RON
10000 SCR3401.64000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Сейшельская рупия
1 RON2.93976 SCR
5 RON14.69880 SCR
10 RON29.39760 SCR
20 RON58.79520 SCR
50 RON146.98800 SCR
100 RON293.97600 SCR
250 RON734.94000 SCR
500 RON1469.88000 SCR
1000 RON2939.76000 SCR
2000 RON5879.52000 SCR
5000 RON14698.80000 SCR
10000 RON29397.60000 SCR