bin Seyşeller rupisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → SGD çevirin

1.000 scr
88,42 sgd

1,000₨ SCR = 0,08842S$ SGD

14:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → SGD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09990,1013
Düşük0,08840,0884
Ortalama0,09600,0974
Değişim-9.30%-10.60%
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1 SCR → SGD istatistikleri

SCR → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0999, en düşük 0,0884 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0960 oldu. SCR → SGD kurundaki değişiklik -9.30 değerindeydi.

SCR → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1013, en düşük 0,0884 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0974 oldu. SCR → SGD kurundaki değişiklik -10.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09191,441,511,6710,93920,745
1 GBP1,17611,283107,5411,7761,9651,10424,398
1 USD0,9160,779183,7971,3841,5310,86119,011
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Singapur Doları
1 SCR0,08842 SGD
5 SCR0,44212 SGD
10 SCR0,88424 SGD
20 SCR1,76849 SGD
50 SCR4,42122 SGD
100 SCR8,84243 SGD
250 SCR22,10608 SGD
500 SCR44,21215 SGD
1000 SCR88,42430 SGD
2000 SCR176,84860 SGD
5000 SCR442,12150 SGD
10000 SCR884,24300 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Seyşeller Rupisi
1 SGD11,30910 SCR
5 SGD56,54550 SCR
10 SGD113,09100 SCR
20 SGD226,18200 SCR
50 SGD565,45500 SCR
100 SGD1.130,91000 SCR
250 SGD2.827,27500 SCR
500 SGD5.654,55000 SCR
1000 SGD11.309,10000 SCR
2000 SGD22.618,20000 SCR
5000 SGD56.545,50000 SCR
10000 SGD113.091,00000 SCR