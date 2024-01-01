ليرة تركية إلى روبية سيشيلية

تحويل TRY إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
378.66 scr

TL1.000 TRY = ₨0.3787 SCR

Mid-market exchange rate at 01:53
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TRY إلى SCR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

SCR

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.941.3453.67348.701
1 EUR1.11710.843311.83893.7861.5024.10454.413
1 GBP1.3251.1861369.849111.2331.7824.86764.536
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / روبية سيشيل
1 TRY٠٫٣٧٨٦٧ SCR
5 TRY١٫٨٩٣٣٣ SCR
10 TRY٣٫٧٨٦٦٥ SCR
20 TRY٧٫٥٧٣٣٠ SCR
50 TRY١٨٫٩٣٣٢٥ SCR
100 TRY٣٧٫٨٦٦٥٠ SCR
250 TRY٩٤٫٦٦٦٢٥ SCR
500 TRY١٨٩٫٣٣٢٥٠ SCR
1000 TRY٣٧٨٫٦٦٥٠٠ SCR
2000 TRY٧٥٧٫٣٣٠٠٠ SCR
5000 TRY١٬٨٩٣٫٣٢٥٠٠ SCR
10000 TRY٣٬٧٨٦٫٦٥٠٠٠ SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / ليرة تركية
1 SCR٢٫٦٤٠٨٦ TRY
5 SCR١٣٫٢٠٤٣٠ TRY
10 SCR٢٦٫٤٠٨٦٠ TRY
20 SCR٥٢٫٨١٧٢٠ TRY
50 SCR١٣٢٫٠٤٣٠٠ TRY
100 SCR٢٦٤٫٠٨٦٠٠ TRY
250 SCR٦٦٠٫٢١٥٠٠ TRY
500 SCR١٬٣٢٠٫٤٣٠٠٠ TRY
1000 SCR٢٬٦٤٠٫٨٦٠٠٠ TRY
2000 SCR٥٬٢٨١٫٧٢٠٠٠ TRY
5000 SCR١٣٬٢٠٤٫٣٠٠٠٠ TRY
10000 SCR٢٦٬٤٠٨٫٦٠٠٠٠ TRY