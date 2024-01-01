ألف ليرة تركية إلى روبية سيشيلية

تحويل TRY إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
423.26 scr

1.000 TRY = 0.4233 SCR

Mid-market exchange rate at 14:55
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٦٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٨٠٥١٫٣٤٩٣٫٦٧٣٤٨٫٨٠٣
1 EUR١٫٠٩٢1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٨١٧٩٠٫٤٠٢١٫٤٧٣٤٫٠١٥٣٫٢٨
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٦٦٤١٠٥٫٧٧٩١٫٧٢٤٤٫٦٩٢٦٢٫٣٤٣
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / روبية سيشيل
1 TRY٠٫٤٢٣٢٦ SCR
5 TRY٢٫١١٦٣٠ SCR
10 TRY٤٫٢٣٢٦٠ SCR
20 TRY٨٫٤٦٥٢٠ SCR
50 TRY٢١٫١٦٣٠٠ SCR
100 TRY٤٢٫٣٢٦٠٠ SCR
250 TRY١٠٥٫٨١٥٠٠ SCR
500 TRY٢١١٫٦٣٠٠٠ SCR
1000 TRY٤٢٣٫٢٦٠٠٠ SCR
2000 TRY٨٤٦٫٥٢٠٠٠ SCR
5000 TRY٢٬١١٦٫٣٠٠٠٠ SCR
10000 TRY٤٬٢٣٢٫٦٠٠٠٠ SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / ليرة تركية
1 SCR٢٫٣٦٢٦٢ TRY
5 SCR١١٫٨١٣١٠ TRY
10 SCR٢٣٫٦٢٦٢٠ TRY
20 SCR٤٧٫٢٥٢٤٠ TRY
50 SCR١١٨٫١٣١٠٠ TRY
100 SCR٢٣٦٫٢٦٢٠٠ TRY
250 SCR٥٩٠٫٦٥٥٠٠ TRY
500 SCR١٬١٨١٫٣١٠٠٠ TRY
1000 SCR٢٬٣٦٢٫٦٢٠٠٠ TRY
2000 SCR٤٬٧٢٥٫٢٤٠٠٠ TRY
5000 SCR١١٬٨١٣٫١٠٠٠٠ TRY
10000 SCR٢٣٬٦٢٦٫٢٠٠٠٠ TRY