دولار أسترالي إلى روبية سيشيلية

تحويل AUD إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٨٬٤٣٢٫٩٧ scr

1.00000 AUD = 8.43297 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:3 UTC
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AUD إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063988.22391.434141.656780.957218.2193
1GBP1.1582111.23225102.1841.661071.918941.1086421.1023
1USD0.939950.811524182.9251.3481.557270.899817.125
1INR0.01133480.009786240.012059110.01625570.01877920.01085080.206512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / روبية سيشيل
1 AUD8.43297 SCR
5 AUD42.16485 SCR
10 AUD84.32970 SCR
20 AUD168.65940 SCR
50 AUD421.64850 SCR
100 AUD843.29700 SCR
250 AUD2108.24250 SCR
500 AUD4216.48500 SCR
1000 AUD8432.97000 SCR
2000 AUD16865.94000 SCR
5000 AUD42164.85000 SCR
10000 AUD84329.70000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / دولار أسترالي
1 SCR0.11858 AUD
5 SCR0.59291 AUD
10 SCR1.18582 AUD
20 SCR2.37164 AUD
50 SCR5.92910 AUD
100 SCR11.85820 AUD
250 SCR29.64550 AUD
500 SCR59.29100 AUD
1000 SCR118.58200 AUD
2000 SCR237.16400 AUD
5000 SCR592.91000 AUD
10000 SCR1185.82000 AUD