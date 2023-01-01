شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية سيشيلية

تحويل ILS إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٣٬٤٣٦٫٠٦ scr

1.00000 ILS = 3.43606 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:4 UTC
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ILS إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 SCR
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065988.60721.438271.659890.962818.309
1GBP1.1531411.2291102.1741.658491.914041.1102421.1123
1USD0.93820.813603183.1291.349351.557270.903317.177
1INR0.01128580.009787240.012029510.0162320.01873320.01086620.206631

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / روبية سيشيل
1 ILS3.43606 SCR
5 ILS17.18030 SCR
10 ILS34.36060 SCR
20 ILS68.72120 SCR
50 ILS171.80300 SCR
100 ILS343.60600 SCR
250 ILS859.01500 SCR
500 ILS1718.03000 SCR
1000 ILS3436.06000 SCR
2000 ILS6872.12000 SCR
5000 ILS17180.30000 SCR
10000 ILS34360.60000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Israeli New Sheqel
1 SCR0.29103 ILS
5 SCR1.45515 ILS
10 SCR2.91031 ILS
20 SCR5.82062 ILS
50 SCR14.55155 ILS
100 SCR29.10310 ILS
250 SCR72.75775 ILS
500 SCR145.51550 ILS
1000 SCR291.03100 ILS
2000 SCR582.06200 ILS
5000 SCR1455.15500 ILS
10000 SCR2910.31000 ILS