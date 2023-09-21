دولار هونغ كونغ إلى روبية سيشيلية
تحويل HKD إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي
مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
ولا تملك المصارف وخدمات التحويل الأخرى سوى سر ضئيل للغاية. فهم يضيفون أرقاماً مخفية لأسعار صرف عملاتهم - ويحصلون عليك أكثر من دون علمك. وإذا كان لديهم رسوم، فإنهم يتقاضون رسوماً مرتين.
التحويل الحكيم لا يخفي أبدا الرسوم في سعر الصرف. نحن نعطيك السعر الحقيقي، الذي توفره وكالة رويترز بشكل مستقل. قارن معدلنا ورسومنا مع ويسترن يونيون، ICI Bank، وWorldRemit وأكثر من ذلك، وانظر الفرق لنفسك.
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى روبية سيشيلية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for هونج كونج دولار
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / روبية سيشيل
|100 HKD
|169.31300 SCR
|200 HKD
|338.62600 SCR
|300 HKD
|507.93900 SCR
|500 HKD
|846.56500 SCR
|1000 HKD
|1693.13000 SCR
|2000 HKD
|3386.26000 SCR
|2500 HKD
|4232.82500 SCR
|3000 HKD
|5079.39000 SCR
|4000 HKD
|6772.52000 SCR
|5000 HKD
|8465.65000 SCR
|10000 HKD
|16931.30000 SCR
|20000 HKD
|33862.60000 SCR