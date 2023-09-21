دولار أمريكي إلى روبية سيشيلية

تحويل USD إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
13132.40 scr

1.00000 USD = 13.13240 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:22 UTC
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USD إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.65580.957618.212
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917261.1088521.0878
1USD0.94020.811985182.9251.348151.556780.9003517.123
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877340.01085740.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / روبية سيشيل
1 USD13.13240 SCR
5 USD65.66200 SCR
10 USD131.32400 SCR
20 USD262.64800 SCR
50 USD656.62000 SCR
100 USD1313.24000 SCR
250 USD3283.10000 SCR
500 USD6566.20000 SCR
1000 USD13132.40000 SCR
2000 USD26264.80000 SCR
5000 USD65662.00000 SCR
10000 USD131324.00000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / دولار أمريكي
1 SCR0.07615 USD
5 SCR0.38074 USD
10 SCR0.76148 USD
20 SCR1.52296 USD
50 SCR3.80739 USD
100 SCR7.61478 USD
250 SCR19.03695 USD
500 SCR38.07390 USD
1000 SCR76.14780 USD
2000 SCR152.29560 USD
5000 SCR380.73900 USD
10000 SCR761.47800 USD