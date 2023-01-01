فرنك سويسري إلى روبية سيشيلية

تحويل CHF إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٤٬٥٩٦٫٤٠ scr

1.00000 CHF = 14.59640 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:19 UTC
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CHF إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434941.657420.957218.2231
1GBP1.1581411.23215102.1761.661861.919541.1085821.105
1USD0.939950.811589182.9251.348751.557880.899717.1286
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626470.01878660.01084960.206555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / روبية سيشيل
1 CHF14.59640 SCR
5 CHF72.98200 SCR
10 CHF145.96400 SCR
20 CHF291.92800 SCR
50 CHF729.82000 SCR
100 CHF1459.64000 SCR
250 CHF3649.10000 SCR
500 CHF7298.20000 SCR
1000 CHF14596.40000 SCR
2000 CHF29192.80000 SCR
5000 CHF72982.00000 SCR
10000 CHF145964.00000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / الفرنك السويسري
1 SCR0.06851 CHF
5 SCR0.34255 CHF
10 SCR0.68510 CHF
20 SCR1.37020 CHF
50 SCR3.42549 CHF
100 SCR6.85099 CHF
250 SCR17.12748 CHF
500 SCR34.25495 CHF
1000 SCR68.50990 CHF
2000 SCR137.01980 CHF
5000 SCR342.54950 CHF
10000 SCR685.09900 CHF