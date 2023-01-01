20 فرنك سويسري إلى روبية سيشيلية

تحويل CHF إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ chf
٢٩٠٫٦٩ scr

1.00000 CHF = 14.53460 SCR

Mid-market exchange rate at 11:39
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أعلى العملات

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1 USD10.927550.79469183.38751.35761.51378144.5751.62707
1 EUR1.078110.856889.90011.463631.632155.8651.75415
1 GBP1.258351.167131104.9311.708341.90486181.9262.04743
1 INR0.01199220.01112350.009530110.01628060.01815351.733770.0195122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / روبية سيشيل
1 CHF14.53460 SCR
5 CHF72.67300 SCR
10 CHF145.34600 SCR
20 CHF290.69200 SCR
50 CHF726.73000 SCR
100 CHF1453.46000 SCR
250 CHF3633.65000 SCR
500 CHF7267.30000 SCR
1000 CHF14534.60000 SCR
2000 CHF29069.20000 SCR
5000 CHF72673.00000 SCR
10000 CHF145346.00000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / الفرنك السويسري
1 SCR0.06880 CHF
5 SCR0.34401 CHF
10 SCR0.68801 CHF
20 SCR1.37603 CHF
50 SCR3.44007 CHF
100 SCR6.88014 CHF
250 SCR17.20035 CHF
500 SCR34.40070 CHF
1000 SCR68.80140 CHF
2000 SCR137.60280 CHF
5000 SCR344.00700 CHF
10000 SCR688.01400 CHF