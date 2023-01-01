ألف فرنك سويسري إلى روبية سيشيلية

تحويل CHF إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٤٬٥٣٥٫٤٠ scr

1.00000 CHF = 14.53540 SCR

Mid-market exchange rate at 11:38
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أعلى العملات

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1 USD10.927450.79488183.38851.357751.51378144.5651.62681
1 EUR1.078210.85789.90951.463931.63215155.871.75403
1 GBP1.258051.166861104.9071.708121.90441181.872.04661
1 INR0.01199210.01112230.0095322610.01628220.01815331.733630.0195088

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / روبية سيشيل
1 CHF14.53540 SCR
5 CHF72.67700 SCR
10 CHF145.35400 SCR
20 CHF290.70800 SCR
50 CHF726.77000 SCR
100 CHF1453.54000 SCR
250 CHF3633.85000 SCR
500 CHF7267.70000 SCR
1000 CHF14535.40000 SCR
2000 CHF29070.80000 SCR
5000 CHF72677.00000 SCR
10000 CHF145354.00000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / الفرنك السويسري
1 SCR0.06880 CHF
5 SCR0.34399 CHF
10 SCR0.68797 CHF
20 SCR1.37595 CHF
50 SCR3.43987 CHF
100 SCR6.87974 CHF
250 SCR17.19935 CHF
500 SCR34.39870 CHF
1000 SCR68.79740 CHF
2000 SCR137.59480 CHF
5000 SCR343.98700 CHF
10000 SCR687.97400 CHF