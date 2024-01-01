20 Seyşeller rupisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile SCR → ILS çevirin

20 scr
5,07 ils

1,000₨ SCR = 0,2536₪ ILS

13:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → ILS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28270,2827
Düşük0,24070,2407
Ortalama0,26210,2672
Değişim-6.16%-6.52%
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1 SCR → ILS istatistikleri

SCR → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2827, en düşük 0,2407 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2621 oldu. SCR → ILS kurundaki değişiklik -6.16 değerindeydi.

SCR → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2827, en düşük 0,2407 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2672 oldu. SCR → ILS kurundaki değişiklik -6.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,2381,5081,6670,94220,648
1 GBP1,17711,282107,3651,7751,9611,10924,298
1 USD0,9180,78183,7511,3841,530,86518,954
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,226

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 SCR0,25363 ILS
5 SCR1,26815 ILS
10 SCR2,53630 ILS
20 SCR5,07260 ILS
50 SCR12,68150 ILS
100 SCR25,36300 ILS
250 SCR63,40750 ILS
500 SCR126,81500 ILS
1000 SCR253,63000 ILS
2000 SCR507,26000 ILS
5000 SCR1.268,15000 ILS
10000 SCR2.536,30000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Seyşeller Rupisi
1 ILS3,94275 SCR
5 ILS19,71375 SCR
10 ILS39,42750 SCR
20 ILS78,85500 SCR
50 ILS197,13750 SCR
100 ILS394,27500 SCR
250 ILS985,68750 SCR
500 ILS1.971,37500 SCR
1000 ILS3.942,75000 SCR
2000 ILS7.885,50000 SCR
5000 ILS19.713,75000 SCR
10000 ILS39.427,50000 SCR