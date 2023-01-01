1 Norveç kronundan Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile NOK → SCR çevirin

1 nok
1,32 scr

1.00000 NOK = 1.32208 SCR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NOK → SCR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 SCR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Seyşeller Rupisi
1 NOK1.32208 SCR
5 NOK6.61040 SCR
10 NOK13.22080 SCR
20 NOK26.44160 SCR
50 NOK66.10400 SCR
100 NOK132.20800 SCR
250 NOK330.52000 SCR
500 NOK661.04000 SCR
1000 NOK1322.08000 SCR
2000 NOK2644.16000 SCR
5000 NOK6610.40000 SCR
10000 NOK13220.80000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Norveç Kronu
1 SCR0.75638 NOK
5 SCR3.78191 NOK
10 SCR7.56382 NOK
20 SCR15.12764 NOK
50 SCR37.81910 NOK
100 SCR75.63820 NOK
250 SCR189.09550 NOK
500 SCR378.19100 NOK
1000 SCR756.38200 NOK
2000 SCR1512.76400 NOK
5000 SCR3781.91000 NOK
10000 SCR7563.82000 NOK