500 Seyşeller rupisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile SCR → NOK çevirin

500 scr
365,27 nok

1,000₨ SCR = 0,7305kr NOK

14:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → NOK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,81550,8155
Düşük0,71780,7178
Ortalama0,77190,7734
Değişim-3.86%-8.28%
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1 SCR → NOK istatistikleri

SCR → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8155, en düşük 0,7178 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7719 oldu. SCR → NOK kurundaki değişiklik -3.86 değerindeydi.

SCR → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8155, en düşük 0,7178 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7734 oldu. SCR → NOK kurundaki değişiklik -8.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09191,3471,5111,6690,94120,719
1 GBP1,17611,283107,4541,7771,9641,10624,372
1 USD0,9170,779183,7591,3851,5310,86218,997
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Norveç Kronu
1 SCR0,73054 NOK
5 SCR3,65269 NOK
10 SCR7,30538 NOK
20 SCR14,61076 NOK
50 SCR36,52690 NOK
100 SCR73,05380 NOK
250 SCR182,63450 NOK
500 SCR365,26900 NOK
1000 SCR730,53800 NOK
2000 SCR1.461,07600 NOK
5000 SCR3.652,69000 NOK
10000 SCR7.305,38000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Seyşeller Rupisi
1 NOK1,36885 SCR
5 NOK6,84425 SCR
10 NOK13,68850 SCR
20 NOK27,37700 SCR
50 NOK68,44250 SCR
100 NOK136,88500 SCR
250 NOK342,21250 SCR
500 NOK684,42500 SCR
1000 NOK1.368,85000 SCR
2000 NOK2.737,70000 SCR
5000 NOK6.844,25000 SCR
10000 NOK13.688,50000 SCR