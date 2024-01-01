20 يوان صيني إلى روبية سيشيلية

تحويل CNY إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

20 cny
37.92 scr

¥1.000 CNY = ₨1.896 SCR

Mid-market exchange rate at 10:18
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CNY إلى SCR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7941.3720.9150.7841.51583.961.324
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.7730.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10461.1890.965
1 EUR1.0938.5181.510.8571.65691.7641.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / روبية سيشيل
1 CNY١٫٨٩٦٠٤ SCR
5 CNY٩٫٤٨٠٢٠ SCR
10 CNY١٨٫٩٦٠٤٠ SCR
20 CNY٣٧٫٩٢٠٨٠ SCR
50 CNY٩٤٫٨٠٢٠٠ SCR
100 CNY١٨٩٫٦٠٤٠٠ SCR
250 CNY٤٧٤٫٠١٠٠٠ SCR
500 CNY٩٤٨٫٠٢٠٠٠ SCR
1000 CNY١٬٨٩٦٫٠٤٠٠٠ SCR
2000 CNY٣٬٧٩٢٫٠٨٠٠٠ SCR
5000 CNY٩٬٤٨٠٫٢٠٠٠٠ SCR
10000 CNY١٨٬٩٦٠٫٤٠٠٠٠ SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / Chinese Yuan RMB
1 SCR٠٫٥٢٧٤٢ CNY
5 SCR٢٫٦٣٧٠٨ CNY
10 SCR٥٫٢٧٤١٦ CNY
20 SCR١٠٫٥٤٨٣٢ CNY
50 SCR٢٦٫٣٧٠٨٠ CNY
100 SCR٥٢٫٧٤١٦٠ CNY
250 SCR١٣١٫٨٥٤٠٠ CNY
500 SCR٢٦٣٫٧٠٨٠٠ CNY
1000 SCR٥٢٧٫٤١٦٠٠ CNY
2000 SCR١٬٠٥٤٫٨٣٢٠٠ CNY
5000 SCR٢٬٦٣٧٫٠٨٠٠٠ CNY
10000 SCR٥٬٢٧٤٫١٦٠٠٠ CNY