История обменного курса австралийский доллар–сейшельские рупии

Обменный курс австралийских доллара/сейшельские рупии сейчас составляет 9,162, отражая изменение в размере -2.590% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.141% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 9,879, и минимумом, равным 8,854, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 9.172%.