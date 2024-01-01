История обменного курса бразильский реал–сейшельские рупии

Обменный курс бразильский реал/сейшельские рупии сейчас составляет 2,501, отражая изменение в размере -2.736% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.089% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 2,765, и минимумом, равным 2,471, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 11-07-2024, представляя собой -8.530% уменьшение стоимости.