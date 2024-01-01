Бразильские реалы в бермудские доллары

Сконвертируйте BRL в BMD по реальному обменному курсу

1 000 brl
179,59 bmd

R$1,000 BRL = $0,1796 BMD

Среднерыночный курс в 17:21
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1 BRL в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,18550,1971
Низкий0,17620,1762
В среднем0,18240,1891
Изменить-2.27%-6.57%
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Соотношение 1 BRL к BMD

За последние 30 дней максимальный курс BRL к BMD составил 0,1855, а минимальный — 0,1762. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1824. Изменение курса BRL к BMD в процентном соотношении составило -2.27.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к BMD составил 0,1971, а минимальный — 0,1762. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1891. Изменение курса BRL к BMD в процентном соотношении составило -6.57.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2661,4951,6230,96719,582
1 GBP1,18811,297108,4561,7761,9291,1523,27
1 USD0,9160,771183,6271,3691,4870,88617,943
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Бермудский доллар
1 BRL0,17959 BMD
5 BRL0,89797 BMD
10 BRL1,79594 BMD
20 BRL3,59188 BMD
50 BRL8,97970 BMD
100 BRL17,95940 BMD
250 BRL44,89850 BMD
500 BRL89,79700 BMD
1000 BRL179,59400 BMD
2000 BRL359,18800 BMD
5000 BRL897,97000 BMD
10000 BRL1 795,94000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Бразильский реал
1 BMD5,56810 BRL
5 BMD27,84050 BRL
10 BMD55,68100 BRL
20 BMD111,36200 BRL
50 BMD278,40500 BRL
100 BMD556,81000 BRL
250 BMD1 392,02500 BRL
500 BMD2 784,05000 BRL
1000 BMD5 568,10000 BRL
2000 BMD11 136,20000 BRL
5000 BMD27 840,50000 BRL
10000 BMD55 681,00000 BRL