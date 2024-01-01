1 тысяча бразильских реалов в бермудские доллары
Сконвертируйте BRL в BMD по реальному обменному курсу
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|1 BRL в BMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1855
|0,1971
|Низкий
|0,1762
|0,1762
|В среднем
|0,1824
|0,1891
|Изменить
|-2.23%
|-6.54%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к BMD
За последние 30 дней максимальный курс BRL к BMD составил 0,1855, а минимальный — 0,1762. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1824. Изменение курса BRL к BMD в процентном соотношении составило -2.23.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к BMD составил 0,1971, а минимальный — 0,1762. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1891. Изменение курса BRL к BMD в процентном соотношении составило -6.54.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в бермудские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бермудский доллар / Бразильский реал
|1 BMD
|5,56810 BRL
|5 BMD
|27,84050 BRL
|10 BMD
|55,68100 BRL
|20 BMD
|111,36200 BRL
|50 BMD
|278,40500 BRL
|100 BMD
|556,81000 BRL
|250 BMD
|1 392,02500 BRL
|500 BMD
|2 784,05000 BRL
|1000 BMD
|5 568,10000 BRL
|2000 BMD
|11 136,20000 BRL
|5000 BMD
|27 840,50000 BRL
|10000 BMD
|55 681,00000 BRL