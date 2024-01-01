Евро в бермудские доллары

Сконвертируйте EUR в BMD по реальному обменному курсу

1 000 eur
1 091,75 bmd

€1,000 EUR = $1,092 BMD

Среднерыночный курс в 13:23
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1 EUR в BMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,09181,0918
Низкий1,06801,0655
В среднем1,07871,0784
Изменить1.67%2.45%
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Соотношение 1 EUR к BMD

За последние 30 дней максимальный курс EUR к BMD составил 1,0918, а минимальный — 1,0680. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0787. Изменение курса EUR к BMD в процентном соотношении составило 1.67.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к BMD составил 1,0918, а минимальный — 1,0655. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0784. Изменение курса EUR к BMD в процентном соотношении составило 2.45.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6241,485156,5153,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5481,927203,1645,104
1 CHF1,1310,87111,54794,5821,679177,0234,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1221,085114,3992,874

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Как произвести расчет конвертации из евро в бермудские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и BMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в BMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Бермудский доллар
1 EUR1,09175 BMD
5 EUR5,45875 BMD
10 EUR10,91750 BMD
20 EUR21,83500 BMD
50 EUR54,58750 BMD
100 EUR109,17500 BMD
250 EUR272,93750 BMD
500 EUR545,87500 BMD
1000 EUR1 091,75000 BMD
2000 EUR2 183,50000 BMD
5000 EUR5 458,75000 BMD
10000 EUR10 917,50000 BMD
Обменные курсы Бермудский доллар / Евро
1 BMD0,91596 EUR
5 BMD4,57981 EUR
10 BMD9,15961 EUR
20 BMD18,31922 EUR
50 BMD45,79805 EUR
100 BMD91,59610 EUR
250 BMD228,99025 EUR
500 BMD457,98050 EUR
1000 BMD915,96100 EUR
2000 BMD1 831,92200 EUR
5000 BMD4 579,80500 EUR
10000 BMD9 159,61000 EUR