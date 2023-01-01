يورو إلى دولار برمودي

تحويل EUR إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٬٠٦٤٫٠٥ bmd

1.00000 EUR = 1.06405 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:31 UTC
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EUR إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0640588.23631.434291.655340.957618.2037
1GBP1.1578811.2319102.1551.660541.916461.1087821.0752
1USD0.93980.811754182.9251.347951.555690.917.1079
1INR0.01133320.009789020.012059110.0162550.01876030.01085320.206306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / Bermudan Dollar
1 EUR1.06405 BMD
5 EUR5.32025 BMD
10 EUR10.64050 BMD
20 EUR21.28100 BMD
50 EUR53.20250 BMD
100 EUR106.40500 BMD
250 EUR266.01250 BMD
500 EUR532.02500 BMD
1000 EUR1064.05000 BMD
2000 EUR2128.10000 BMD
5000 EUR5320.25000 BMD
10000 EUR10640.50000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / اليورو
1 BMD0.93981 EUR
5 BMD4.69902 EUR
10 BMD9.39805 EUR
20 BMD18.79610 EUR
50 BMD46.99025 EUR
100 BMD93.98050 EUR
250 BMD234.95125 EUR
500 BMD469.90250 EUR
1000 BMD939.80500 EUR
2000 BMD1879.61000 EUR
5000 BMD4699.02500 EUR
10000 BMD9398.05000 EUR