كرونة نروجية إلى دولار برمودي

تحويل NOK إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
92.79 bmd

1.00000 NOK = 0.09279 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:7 UTC
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NOK إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065988.60511.436571.663260.9643518.3592
1GBP1.15311.22895102.1591.656321.917691.111921.1676
1USD0.93820.813703183.1271.347751.560430.9047517.2241
1INR0.0112860.009788670.012029810.01621310.01877160.01088390.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل كروني نرويجي / Bermudan Dollar
1 NOK0.09279 BMD
5 NOK0.46393 BMD
10 NOK0.92785 BMD
20 NOK1.85571 BMD
50 NOK4.63927 BMD
100 NOK9.27854 BMD
250 NOK23.19635 BMD
500 NOK46.39270 BMD
1000 NOK92.78540 BMD
2000 NOK185.57080 BMD
5000 NOK463.92700 BMD
10000 NOK927.85400 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / كروني نرويجي
1 BMD10.77760 NOK
5 BMD53.88800 NOK
10 BMD107.77600 NOK
20 BMD215.55200 NOK
50 BMD538.88000 NOK
100 BMD1077.76000 NOK
250 BMD2694.40000 NOK
500 BMD5388.80000 NOK
1000 BMD10777.60000 NOK
2000 BMD21555.20000 NOK
5000 BMD53888.00000 NOK
10000 BMD107776.00000 NOK