5 دولار برمودي إلى كرونة نروجية

تحويل BMD إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

5 bmd
53.33 nok

1.00000 BMD = 10.66650 NOK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى NOK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 NOK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / كروني نرويجي
1 BMD10.66650 NOK
5 BMD53.33250 NOK
10 BMD106.66500 NOK
20 BMD213.33000 NOK
50 BMD533.32500 NOK
100 BMD1066.65000 NOK
250 BMD2666.62500 NOK
500 BMD5333.25000 NOK
1000 BMD10666.50000 NOK
2000 BMD21333.00000 NOK
5000 BMD53332.50000 NOK
10000 BMD106665.00000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Bermudan Dollar
1 NOK0.09375 BMD
5 NOK0.46876 BMD
10 NOK0.93752 BMD
20 NOK1.87503 BMD
50 NOK4.68758 BMD
100 NOK9.37516 BMD
250 NOK23.43790 BMD
500 NOK46.87580 BMD
1000 NOK93.75160 BMD
2000 NOK187.50320 BMD
5000 NOK468.75800 BMD
10000 NOK937.51600 BMD