دولار هونغ كونغ إلى دولار برمودي

تحويل HKD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٢٧٫٨٦ bmd

1.00000 HKD = 0.12786 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:22 UTC
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HKD إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.064288.48261.436881.662290.9639518.3155
1GBP1.152811.22685102.0061.656491.916351.1112521.1148
1USD0.939650.815096183.14471.35021.562010.905817.2106
1INR0.01130170.009803340.012027210.01623920.01878670.01089430.206996

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Bermudan Dollar
100 HKD12.78580 BMD
200 HKD25.57160 BMD
300 HKD38.35740 BMD
500 HKD63.92900 BMD
1000 HKD127.85800 BMD
2000 HKD255.71600 BMD
2500 HKD319.64500 BMD
3000 HKD383.57400 BMD
4000 HKD511.43200 BMD
5000 HKD639.29000 BMD
10000 HKD1278.58000 BMD
20000 HKD2557.16000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار هونغ كونغ
1 BMD7.82120 HKD
5 BMD39.10600 HKD
10 BMD78.21200 HKD
20 BMD156.42400 HKD
50 BMD391.06000 HKD
100 BMD782.12000 HKD
250 BMD1955.30000 HKD
500 BMD3910.60000 HKD
1000 BMD7821.20000 HKD
2000 BMD15642.40000 HKD
5000 BMD39106.00000 HKD
10000 BMD78212.00000 HKD