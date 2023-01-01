الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار برمودي

تحويل CZK إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٤٣٥٫٦٧ bmd

1.00000 CZK = 0.04357 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:59 UTC
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CZK إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065788.59461.438111.663340.966818.2226
1GBP1.154611.2304102.2871.660361.92041.1162721.0389
1USD0.938350.812744183.13281.349451.560790.907217.0992
1INR0.01128740.009776450.012028910.01623250.01877470.01091270.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Bermudan Dollar
1 CZK0.04357 BMD
5 CZK0.21784 BMD
10 CZK0.43567 BMD
20 CZK0.87135 BMD
50 CZK2.17837 BMD
100 CZK4.35673 BMD
250 CZK10.89183 BMD
500 CZK21.78365 BMD
1000 CZK43.56730 BMD
2000 CZK87.13460 BMD
5000 CZK217.83650 BMD
10000 CZK435.67300 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الجمهورية التشيكية كورونا
1 BMD22.95300 CZK
5 BMD114.76500 CZK
10 BMD229.53000 CZK
20 BMD459.06000 CZK
50 BMD1147.65000 CZK
100 BMD2295.30000 CZK
250 BMD5738.25000 CZK
500 BMD11476.50000 CZK
1000 BMD22953.00000 CZK
2000 BMD45906.00000 CZK
5000 BMD114765.00000 CZK
10000 BMD229530.00000 CZK