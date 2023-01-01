ريال برازيلي إلى دولار برمودي

تحويل BRL إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
204.91 bmd

1.00000 BRL = 0.20491 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:10 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BRL إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.063788.42331.434981.65970.957218.2175
1GBP1.1580111.23175102.3931.661691.921911.1084521.0956
1USD0.94010.811853183.1281.349051.560310.899917.1265
1INR0.01130920.00976630.012029610.01622860.01876990.01082550.206026

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Bermudan Dollar
1 BRL0.20491 BMD
5 BRL1.02455 BMD
10 BRL2.04910 BMD
20 BRL4.09820 BMD
50 BRL10.24550 BMD
100 BRL20.49100 BMD
250 BRL51.22750 BMD
500 BRL102.45500 BMD
1000 BRL204.91000 BMD
2000 BRL409.82000 BMD
5000 BRL1024.55000 BMD
10000 BRL2049.10000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الريال البرازيلي
1 BMD4.88020 BRL
5 BMD24.40100 BRL
10 BMD48.80200 BRL
20 BMD97.60400 BRL
50 BMD244.01000 BRL
100 BMD488.02000 BRL
250 BMD1220.05000 BRL
500 BMD2440.10000 BRL
1000 BMD4880.20000 BRL
2000 BMD9760.40000 BRL
5000 BMD24401.00000 BRL
10000 BMD48802.00000 BRL