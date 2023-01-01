500 ريال برازيلي إلى دولار برمودي

تحويل BRL إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

500 brl
101.06 bmd

1.00000 BRL = 0.20211 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:49 UTC
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BRL إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.077989.13931.464921.667540.953918.381
1GBP1.1689111.2599104.191.712271.94911.1150221.4846
1USD0.927750.793714182.69721.359051.547030.88517.0526
1INR0.01121840.009597830.012092310.01643410.01870720.01070170.206205

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Bermudan Dollar
1 BRL0.20211 BMD
5 BRL1.01055 BMD
10 BRL2.02110 BMD
20 BRL4.04220 BMD
50 BRL10.10550 BMD
100 BRL20.21100 BMD
250 BRL50.52750 BMD
500 BRL101.05500 BMD
1000 BRL202.11000 BMD
2000 BRL404.22000 BMD
5000 BRL1010.55000 BMD
10000 BRL2021.10000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الريال البرازيلي
1 BMD4.94780 BRL
5 BMD24.73900 BRL
10 BMD49.47800 BRL
20 BMD98.95600 BRL
50 BMD247.39000 BRL
100 BMD494.78000 BRL
250 BMD1236.95000 BRL
500 BMD2473.90000 BRL
1000 BMD4947.80000 BRL
2000 BMD9895.60000 BRL
5000 BMD24739.00000 BRL
10000 BMD49478.00000 BRL