شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار برمودي

تحويل ILS إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٢٦٢٫٢٣ bmd

1.00000 ILS = 0.26223 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:53 UTC
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ILS إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065988.61721.439071.661190.962918.3187
1GBP1.1527411.22875102.1561.658941.914981.1099721.1174
1USD0.93820.813835183.13841.35011.558480.903417.1861
1INR0.01128450.009788920.012028110.01623920.01874560.01086620.206717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Bermudan Dollar
1 ILS0.26223 BMD
5 ILS1.31113 BMD
10 ILS2.62226 BMD
20 ILS5.24452 BMD
50 ILS13.11130 BMD
100 ILS26.22260 BMD
250 ILS65.55650 BMD
500 ILS131.11300 BMD
1000 ILS262.22600 BMD
2000 ILS524.45200 BMD
5000 ILS1311.13000 BMD
10000 ILS2622.26000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Israeli New Sheqel
1 BMD3.81350 ILS
5 BMD19.06750 ILS
10 BMD38.13500 ILS
20 BMD76.27000 ILS
50 BMD190.67500 ILS
100 BMD381.35000 ILS
250 BMD953.37500 ILS
500 BMD1906.75000 ILS
1000 BMD3813.50000 ILS
2000 BMD7627.00000 ILS
5000 BMD19067.50000 ILS
10000 BMD38135.00000 ILS