Yeni İsrail şekelinden Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → BMD çevirin

1.000 ils
273,53 bmd

1.00000 ILS = 0.27353 BMD

06:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.0729589.06691.453261.653620.94958518.3369
1 GBP1.1713511.25675104.3241.702211.936891.112321.4781
1 USD0.932050.795703183.01121.354451.541190.8850517.0902
1 INR0.01122750.009585490.012046610.01631650.0185660.01066180.205878

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Yeni İsrail şekelinden Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bermuda Doları
1 ILS0.27353 BMD
5 ILS1.36767 BMD
10 ILS2.73534 BMD
20 ILS5.47068 BMD
50 ILS13.67670 BMD
100 ILS27.35340 BMD
250 ILS68.38350 BMD
500 ILS136.76700 BMD
1000 ILS273.53400 BMD
2000 ILS547.06800 BMD
5000 ILS1367.67000 BMD
10000 ILS2735.34000 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 BMD3.65585 ILS
5 BMD18.27925 ILS
10 BMD36.55850 ILS
20 BMD73.11700 ILS
50 BMD182.79250 ILS
100 BMD365.58500 ILS
250 BMD913.96250 ILS
500 BMD1827.92500 ILS
1000 BMD3655.85000 ILS
2000 BMD7311.70000 ILS
5000 BMD18279.25000 ILS
10000 BMD36558.50000 ILS