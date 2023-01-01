10 Yeni İsrail şekelinden Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → BMD çevirin

10 ils
2,62 bmd

1.00000 ILS = 0.26242 BMD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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ILS → BMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 BMD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Bermuda Doları
1 ILS0.26242 BMD
5 ILS1.31211 BMD
10 ILS2.62422 BMD
20 ILS5.24844 BMD
50 ILS13.12110 BMD
100 ILS26.24220 BMD
250 ILS65.60550 BMD
500 ILS131.21100 BMD
1000 ILS262.42200 BMD
2000 ILS524.84400 BMD
5000 ILS1312.11000 BMD
10000 ILS2624.22000 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 BMD3.81065 ILS
5 BMD19.05325 ILS
10 BMD38.10650 ILS
20 BMD76.21300 ILS
50 BMD190.53250 ILS
100 BMD381.06500 ILS
250 BMD952.66250 ILS
500 BMD1905.32500 ILS
1000 BMD3810.65000 ILS
2000 BMD7621.30000 ILS
5000 BMD19053.25000 ILS
10000 BMD38106.50000 ILS