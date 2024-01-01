Yeni Zelanda dolarından Bermuda dolarına

Reel döviz kuru ile NZD → BMD çevirin

1.000 nzd
611,35 bmd

1.00000 NZD = 0.61135 BMD

15:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.534330.7945650.9291583.02311.349950.88025150.045
1 AUD0.6517510.5178580.60557554.11030.879830.57370397.7918
1 GBP1.258551.9310311.16941104.4891.698981.10787188.839
1 EUR1.076251.651320.85513189.35361.452880.947375161.485

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Yeni Zelanda dolarından Bermuda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → BMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Bermuda Doları
1 NZD0.61135 BMD
5 NZD3.05675 BMD
10 NZD6.11350 BMD
20 NZD12.22700 BMD
50 NZD30.56750 BMD
100 NZD61.13500 BMD
250 NZD152.83750 BMD
500 NZD305.67500 BMD
1000 NZD611.35000 BMD
2000 NZD1222.70000 BMD
5000 NZD3056.75000 BMD
10000 NZD6113.50000 BMD
Çevrim kurları Bermuda Doları / Yeni Zelanda Doları
1 BMD1.63572 NZD
5 BMD8.17860 NZD
10 BMD16.35720 NZD
20 BMD32.71440 NZD
50 BMD81.78600 NZD
100 BMD163.57200 NZD
250 BMD408.93000 NZD
500 BMD817.86000 NZD
1000 BMD1635.72000 NZD
2000 BMD3271.44000 NZD
5000 BMD8178.60000 NZD
10000 BMD16357.20000 NZD