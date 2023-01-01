فرنك سويسري إلى دولار برمودي

تحويل CHF إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
1111.48 bmd

1.00000 CHF = 1.11148 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:8 UTC
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CHF إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0641588.24461.434531.656520.9573518.2039
1GBP1.1582111.2324102.1971.661341.918431.1088121.0821
1USD0.93980.811425182.9251.348051.556660.899717.1065
1INR0.01133210.009785050.012059110.01625630.01877190.01084960.206289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bermudan Dollar
1 CHF1.11148 BMD
5 CHF5.55740 BMD
10 CHF11.11480 BMD
20 CHF22.22960 BMD
50 CHF55.57400 BMD
100 CHF111.14800 BMD
250 CHF277.87000 BMD
500 CHF555.74000 BMD
1000 CHF1111.48000 BMD
2000 CHF2222.96000 BMD
5000 CHF5557.40000 BMD
10000 CHF11114.80000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الفرنك السويسري
1 BMD0.89970 CHF
5 BMD4.49850 CHF
10 BMD8.99700 CHF
20 BMD17.99400 CHF
50 BMD44.98500 CHF
100 BMD89.97000 CHF
250 BMD224.92500 CHF
500 BMD449.85000 CHF
1000 BMD899.70000 CHF
2000 BMD1799.40000 CHF
5000 BMD4498.50000 CHF
10000 BMD8997.00000 CHF