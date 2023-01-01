5 فرنك سويسري إلى دولار برمودي

تحويل CHF إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

٥ chf
٥٫٧٢ bmd

1.00000 CHF = 1.14312 BMD

Mid-market exchange rate at 09:27
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.927450.79598883.37951.35831.51435144.2751.62681
1 EUR1.078210.858289.89981.464521.63277155.5751.75403
1 GBP1.25631.165231104.751.706431.90248181.2532.04376
1 INR0.01199340.01112350.0095465710.01629060.01816211.730340.0195109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bermudan Dollar
1 CHF1.14312 BMD
5 CHF5.71560 BMD
10 CHF11.43120 BMD
20 CHF22.86240 BMD
50 CHF57.15600 BMD
100 CHF114.31200 BMD
250 CHF285.78000 BMD
500 CHF571.56000 BMD
1000 CHF1143.12000 BMD
2000 CHF2286.24000 BMD
5000 CHF5715.60000 BMD
10000 CHF11431.20000 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الفرنك السويسري
1 BMD0.87480 CHF
5 BMD4.37400 CHF
10 BMD8.74800 CHF
20 BMD17.49600 CHF
50 BMD43.74000 CHF
100 BMD87.48000 CHF
250 BMD218.70000 CHF
500 BMD437.40000 CHF
1000 BMD874.80000 CHF
2000 BMD1749.60000 CHF
5000 BMD4374.00000 CHF
10000 BMD8748.00000 CHF