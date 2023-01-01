250 دولار برمودي إلى فرنك سويسري

تحويل BMD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

250 bmd
221.45 chf

1.00000 BMD = 0.88580 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BMD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 CHF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الفرنك السويسري
1 BMD0.88580 CHF
5 BMD4.42900 CHF
10 BMD8.85800 CHF
20 BMD17.71600 CHF
50 BMD44.29000 CHF
100 BMD88.58000 CHF
250 BMD221.45000 CHF
500 BMD442.90000 CHF
1000 BMD885.80000 CHF
2000 BMD1771.60000 CHF
5000 BMD4429.00000 CHF
10000 BMD8858.00000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Bermudan Dollar
1 CHF1.12892 BMD
5 CHF5.64460 BMD
10 CHF11.28920 BMD
20 CHF22.57840 BMD
50 CHF56.44600 BMD
100 CHF112.89200 BMD
250 CHF282.23000 BMD
500 CHF564.46000 BMD
1000 CHF1128.92000 BMD
2000 CHF2257.84000 BMD
5000 CHF5644.60000 BMD
10000 CHF11289.20000 BMD