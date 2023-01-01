دولار برمودي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BMD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
١٬٦٩٣٫٠٥ nzd

1.00000 BMD = 1.69305 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:35 UTC
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BMD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.36641.434791.659360.9571518.2125
1GBP1.1583511.2318102.361.662011.922131.1087121.0967
1USD0.94040.81182183.0981.349251.560430.9000517.1267
1INR0.01131650.009769430.01203410.01623690.01877820.01083120.206102

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار نيوزيلندي
1 BMD1.69305 NZD
5 BMD8.46525 NZD
10 BMD16.93050 NZD
20 BMD33.86100 NZD
50 BMD84.65250 NZD
100 BMD169.30500 NZD
250 BMD423.26250 NZD
500 BMD846.52500 NZD
1000 BMD1693.05000 NZD
2000 BMD3386.10000 NZD
5000 BMD8465.25000 NZD
10000 BMD16930.50000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Bermudan Dollar
1 NZD0.59065 BMD
5 NZD2.95325 BMD
10 NZD5.90650 BMD
20 NZD11.81300 BMD
50 NZD29.53250 BMD
100 NZD59.06500 BMD
250 NZD147.66250 BMD
500 NZD295.32500 BMD
1000 NZD590.65000 BMD
2000 NZD1181.30000 BMD
5000 NZD2953.25000 BMD
10000 NZD5906.50000 BMD