Bermuda dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile BMD → NZD çevirin

1.000 bmd
1.684,35 nzd

1,000 BMD = 1,684 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADINREURNZDSGDZARGBP
1 USD11,37783,6090,941,6841,36218,8620,803
1 CAD0,726160,7030,6821,2230,98813,6940,583
1 INR0,0120,01610,0110,020,0160,2260,01
1 EUR1,0641,46688,96911,7921,44920,0710,855

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Bermuda dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BMD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bermuda doları için en iyi döviz çiftleri

BMD → USD

BMD → CAD

BMD → INR

BMD → EUR

BMD → NZD

BMD → SGD

BMD → ZAR

BMD → GBP

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Çevrim kurları Bermuda Doları / Yeni Zelanda Doları
1 BMD1,68435 NZD
5 BMD8,42175 NZD
10 BMD16,84350 NZD
20 BMD33,68700 NZD
50 BMD84,21750 NZD
100 BMD168,43500 NZD
250 BMD421,08750 NZD
500 BMD842,17500 NZD
1000 BMD1.684,35000 NZD
2000 BMD3.368,70000 NZD
5000 BMD8.421,75000 NZD
10000 BMD16.843,50000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Bermuda Doları
1 NZD0,59370 BMD
5 NZD2,96850 BMD
10 NZD5,93700 BMD
20 NZD11,87400 BMD
50 NZD29,68500 BMD
100 NZD59,37000 BMD
250 NZD148,42500 BMD
500 NZD296,85000 BMD
1000 NZD593,70000 BMD
2000 NZD1.187,40000 BMD
5000 NZD2.968,50000 BMD
10000 NZD5.937,00000 BMD