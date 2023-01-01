ألف دولار برمودي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل BMD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
1682.37 nzd

1.00000 BMD = 1.68237 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار نيوزيلندي
1 BMD1.68237 NZD
5 BMD8.41185 NZD
10 BMD16.82370 NZD
20 BMD33.64740 NZD
50 BMD84.11850 NZD
100 BMD168.23700 NZD
250 BMD420.59250 NZD
500 BMD841.18500 NZD
1000 BMD1682.37000 NZD
2000 BMD3364.74000 NZD
5000 BMD8411.85000 NZD
10000 BMD16823.70000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Bermudan Dollar
1 NZD0.59440 BMD
5 NZD2.97200 BMD
10 NZD5.94400 BMD
20 NZD11.88800 BMD
50 NZD29.72000 BMD
100 NZD59.44000 BMD
250 NZD148.60000 BMD
500 NZD297.20000 BMD
1000 NZD594.40000 BMD
2000 NZD1188.80000 BMD
5000 NZD2972.00000 BMD
10000 NZD5944.00000 BMD