1 دولار نيوزيلندي إلى دولار برمودي

تحويل NZD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1 nzd
0.62 bmd

$1.000 NZD = $0.6152 BMD

Mid-market exchange rate at 08:05
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NZD إلى BMD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4870.7620.89983.9021.3590.851145.875
1 AUD0.67210.5130.60556.4110.9140.57298.079
1 GBP1.3121.95111.18110.0671.7831.117191.366
1 EUR1.1121.6540.848193.2781.5110.947162.185

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / Bermudan Dollar
1 NZD٠٫٦١٥١٥ BMD
5 NZD٣٫٠٧٥٧٥ BMD
10 NZD٦٫١٥١٥٠ BMD
20 NZD١٢٫٣٠٣٠٠ BMD
50 NZD٣٠٫٧٥٧٥٠ BMD
100 NZD٦١٫٥١٥٠٠ BMD
250 NZD١٥٣٫٧٨٧٥٠ BMD
500 NZD٣٠٧٫٥٧٥٠٠ BMD
1000 NZD٦١٥٫١٥٠٠٠ BMD
2000 NZD١٬٢٣٠٫٣٠٠٠٠ BMD
5000 NZD٣٬٠٧٥٫٧٥٠٠٠ BMD
10000 NZD٦٬١٥١٫٥٠٠٠٠ BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار نيوزيلندي
1 BMD١٫٦٢٥٦٢ NZD
5 BMD٨٫١٢٨١٠ NZD
10 BMD١٦٫٢٥٦٢٠ NZD
20 BMD٣٢٫٥١٢٤٠ NZD
50 BMD٨١٫٢٨١٠٠ NZD
100 BMD١٦٢٫٥٦٢٠٠ NZD
250 BMD٤٠٦٫٤٠٥٠٠ NZD
500 BMD٨١٢٫٨١٠٠٠ NZD
1000 BMD١٬٦٢٥٫٦٢٠٠٠ NZD
2000 BMD٣٬٢٥١٫٢٤٠٠٠ NZD
5000 BMD٨٬١٢٨٫١٠٠٠٠ NZD
10000 BMD١٦٬٢٥٦٫٢٠٠٠٠ NZD