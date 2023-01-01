فورنت مجري إلى دولار برمودي

تحويل HUF إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٢٧٫٤٩ bmd

1.00000 HUF = 0.00275 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:23 UTC
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HUF إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62121.438921.661630.9641518.3313
1GBP1.1524711.2287102.1381.658381.915061.1111621.1271
1USD0.9380.813868183.12651.34971.55860.904517.1947
1INR0.0112840.009790720.012029910.01623670.01874980.0108810.20685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / Bermudan Dollar
2000 HUF5.49792 BMD
5000 HUF13.74480 BMD
10000 HUF27.48960 BMD
15000 HUF41.23440 BMD
20000 HUF54.97920 BMD
30000 HUF82.46880 BMD
40000 HUF109.95840 BMD
50000 HUF137.44800 BMD
60000 HUF164.93760 BMD
100000 HUF274.89600 BMD
150000 HUF412.34400 BMD
200000 HUF549.79200 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / Hungarian Forint
1 BMD363.77500 HUF
5 BMD1818.87500 HUF
10 BMD3637.75000 HUF
20 BMD7275.50000 HUF
50 BMD18188.75000 HUF
100 BMD36377.50000 HUF
250 BMD90943.75000 HUF
500 BMD181887.50000 HUF
1000 BMD363775.00000 HUF
2000 BMD727550.00000 HUF
5000 BMD1818875.00000 HUF
10000 BMD3637750.00000 HUF