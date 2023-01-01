روبية إندونيسية إلى دولار برمودي

تحويل IDR إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
65.04 bmd

1.00000 IDR = 0.00007 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:39 UTC
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IDR إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86791.06788.69071.439011.661090.963218.3167
1GBP1.1522111.2294102.191.658031.913911.1098121.1045
1USD0.93720.813405183.12161.348651.556780.9026517.1665
1INR0.01127510.009785720.012030610.0162250.0187290.01085940.206523

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Bermudan Dollar
1 IDR0.00007 BMD
5 IDR0.00033 BMD
10 IDR0.00065 BMD
20 IDR0.00130 BMD
50 IDR0.00325 BMD
100 IDR0.00650 BMD
250 IDR0.01626 BMD
500 IDR0.03252 BMD
1000 IDR0.06504 BMD
2000 IDR0.13008 BMD
5000 IDR0.32520 BMD
10000 IDR0.65041 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الروبية الإندونيسية
1 BMD15375.00000 IDR
5 BMD76875.00000 IDR
10 BMD153750.00000 IDR
20 BMD307500.00000 IDR
50 BMD768750.00000 IDR
100 BMD1537500.00000 IDR
250 BMD3843750.00000 IDR
500 BMD7687500.00000 IDR
1000 BMD15375000.00000 IDR
2000 BMD30750000.00000 IDR
5000 BMD76875000.00000 IDR
10000 BMD153750000.00000 IDR