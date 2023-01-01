10 دولار برمودي إلى روبية إندونيسية

تحويل BMD إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bmd
١٥٢٬٤٠٠ idr

1.00000 BMD = 15240.00000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / الروبية الإندونيسية
1 BMD15240.00000 IDR
5 BMD76200.00000 IDR
10 BMD152400.00000 IDR
20 BMD304800.00000 IDR
50 BMD762000.00000 IDR
100 BMD1524000.00000 IDR
250 BMD3810000.00000 IDR
500 BMD7620000.00000 IDR
1000 BMD15240000.00000 IDR
2000 BMD30480000.00000 IDR
5000 BMD76200000.00000 IDR
10000 BMD152400000.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Bermudan Dollar
1 IDR0.00007 BMD
5 IDR0.00033 BMD
10 IDR0.00066 BMD
20 IDR0.00131 BMD
50 IDR0.00328 BMD
100 IDR0.00656 BMD
250 IDR0.01640 BMD
500 IDR0.03281 BMD
1000 IDR0.06562 BMD
2000 IDR0.13123 BMD
5000 IDR0.32808 BMD
10000 IDR0.65617 BMD