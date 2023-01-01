روبية هندية إلى دولار برمودي

تحويل INR إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
١٢٠٫٥٩ bmd

1.00000 INR = 0.01206 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 1:0 UTC
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INR إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.0633588.17831.433771.655150.9573518.2161
1GBP1.1580111.23145102.1181.660431.91681.1086221.0958
1USD0.940450.812051182.9251.348351.556540.900217.1309
1INR0.01134070.009792590.012059110.01625990.01877050.01085560.206583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Bermudan Dollar
1 INR0.01206 BMD
5 INR0.06030 BMD
10 INR0.12059 BMD
20 INR0.24118 BMD
50 INR0.60296 BMD
100 INR1.20591 BMD
250 INR3.01477 BMD
500 INR6.02955 BMD
1000 INR12.05910 BMD
2000 INR24.11820 BMD
5000 INR60.29550 BMD
10000 INR120.59100 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الروبية الهندية
1 BMD82.92500 INR
5 BMD414.62500 INR
10 BMD829.25000 INR
20 BMD1658.50000 INR
50 BMD4146.25000 INR
100 BMD8292.50000 INR
250 BMD20731.25000 INR
500 BMD41462.50000 INR
1000 BMD82925.00000 INR
2000 BMD165850.00000 INR
5000 BMD414625.00000 INR
10000 BMD829250.00000 INR