ألف روبية هندية إلى دولار برمودي

تحويل INR إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 inr
11.98 bmd

₹1.000 INR = $0.01198 BMD

Mid-market exchange rate at 03:47
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.370.9353.6730.7911.507279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6820.5781.101203.9350.989
1 EUR1.0691.46513.9270.8461.612298.6631.449
1 AED0.2720.3730.25510.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Bermudan Dollar
1 INR٠٫٠١١٩٨ BMD
5 INR٠٫٠٥٩٨٨ BMD
10 INR٠٫١١٩٧٦ BMD
20 INR٠٫٢٣٩٥٢ BMD
50 INR٠٫٥٩٨٨٠ BMD
100 INR١٫١٩٧٥٩ BMD
250 INR٢٫٩٩٣٩٨ BMD
300 INR٣٫٥٩٢٧٧ BMD
500 INR٥٫٩٨٧٩٥ BMD
600 INR٧٫١٨٥٥٤ BMD
1000 INR١١٫٩٧٥٩٠ BMD
2000 INR٢٣٫٩٥١٨٠ BMD
5000 INR٥٩٫٨٧٩٥٠ BMD
10000 INR١١٩٫٧٥٩٠٠ BMD
25000 INR٢٩٩٫٣٩٧٥٠ BMD
50000 INR٥٩٨٫٧٩٥٠٠ BMD
100000 INR١٬١٩٧٫٥٩٠٠٠ BMD
1000000 INR١١٬٩٧٥٫٩٠٠٠٠ BMD
1000000000 INR١١٬٩٧٥٬٩٠٠٫٠٠٠٠٠ BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الروبية الهندية
1 BMD٨٣٫٥٠٠٨٠ INR
5 BMD٤١٧٫٥٠٤٠٠ INR
10 BMD٨٣٥٫٠٠٨٠٠ INR
20 BMD١٬٦٧٠٫٠١٦٠٠ INR
50 BMD٤٬١٧٥٫٠٤٠٠٠ INR
100 BMD٨٬٣٥٠٫٠٨٠٠٠ INR
250 BMD٢٠٬٨٧٥٫٢٠٠٠٠ INR
500 BMD٤١٬٧٥٠٫٤٠٠٠٠ INR
1000 BMD٨٣٬٥٠٠٫٨٠٠٠٠ INR
2000 BMD١٦٧٬٠٠١٫٦٠٠٠٠ INR
5000 BMD٤١٧٬٥٠٤٫٠٠٠٠٠ INR
10000 BMD٨٣٥٬٠٠٨٫٠٠٠٠٠ INR